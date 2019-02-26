中職制度不利談薪 球員處劣勢

統一獅陳傑憲（左）日前於日本雙獅交流賽第二戰擊出自打球，球先擊中右小腿，落地彈起再擊出左膝蓋，經檢視後退場。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一獅隊昨宣布陳傑憲、郭阜林和蘇智傑的新合約，中職眾球星們的談約進度算是有些進展。不過，現階段中信兄弟、富邦悍將都還有多位球員仍在談約中，桃猿隊剩不到5位球員合約未定，隨著熱身賽進行，球員們力拚新球季之餘，也多了一份擔心。

不同於大聯盟，中職特有的不定期存續合約，讓球員即使合約沒談妥，還是和原母隊行動，球隊支薪則比照前一年，新約談定後多退少補。

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時間換空間 有利球團

相較之下，大聯盟方面，球員一旦合約走完，就是自由球員，去年季前，由於自由市場陷入僵局，直到春訓開始都還有近百球員尚未簽約，球員工會除向聯盟提出申訴，還幫這些自由球員們舉辦春訓營，讓他們找到新東家後盡可能銜接。

中職以不定期存續合約的做法，乍看之下球員至少有工作保障，但實際上對於合約談定反而無幫助，甚至更不利。合約若遲未談妥，支薪仍比照前一年，中職相關規章無特別明訂相關規定，球團自然也不急，還可「以時間換取空間」，就有經紀人大嘆：「這樣談下去，端午節都談不完。」

中職各隊熱身賽如火如荼，日前統一獅率軍赴高知和西武獅交手，就有多位球員其實還無新約在身。有其他球隊的球員就擔心，熱身賽期間也是得拿出表現才有出賽機會，萬一在熱身賽力拚導致受傷，是不是反而還影響今年身價？

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