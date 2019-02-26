富邦盃少棒》貢獻關鍵長打 黃天賜獲頒MVP

黃天賜獲頒富邦盃少棒MVP。（記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕龜山國小奪下富邦盃少棒冠軍，一路走來卻不容易，教練們皆指出，小球員們在這次盃賽打擊有些起伏、加上壓力，幸虧最終挺過。其中備受教練期待的黃天賜，前4度打擊無建樹，終於在突破僵局制時貢獻長打。

龜山教練干易哲說，對黃天賜有信心，相信他即使前面沒有安打，關鍵時刻也有一定的打點能力，「我跟他說，最後當英雄的機會就看這次了，他也沒讓教練團失望。」

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黃天賜坦言，最近因為調整打擊動作，所以有些低潮，還在適應中，這場比賽他鎮守游擊，自認守備也有幾顆球應該要接到的未能接到，所以還有進步空間。

黃天賜一家3兄弟都打棒球，2位哥哥黃凱倫、黃冠倫也都曾是龜山少棒一員，黃冠倫2016年拿過富邦盃打擊獎第2名，今年輪到最小的弟弟發威，整個盃賽的好表現，讓他獲選最有價值球員。

黃天賜說，前天冠軍戰原訂時間，哥哥們本來就要來看他打球，可惜因雨延賽，昨天哥哥就不克到場。至於3人相比實力如何？黃天賜倒是信心滿滿：「我對自己的打擊很有信心，有自信能贏過哥哥們。」

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