印地安人4台將 歷史性同台

胡智為昨先發承擔敗投。（資料照，今日美國）

胡智為先發吞敗投

〔記者徐正揚／綜合報導〕印地安人昨天與響尾蛇打熱身賽，隊上4位台灣球員輪番上陣，胡智為、張育成各是先發投手、游擊手，印地安人打完4局已丟6分，以3：12輸給響尾蛇，首局就失3分的胡智為承擔敗投。

胡智為於去年底被光芒給印地安人，昨天獲得先發機會，一開賽面對4名打者都沒能解決，挨3支安打含2支長打，另有1次保送，雖然立刻踩住煞車，卻讓球隊處於0：3落後，2局上續投，被首名打者敲安後依序拿下3個出局數。

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張育成首安出爐

張育成先發守游擊打第8棒，2局下首次打擊就敲出二壘安打，也是他今年春訓熱身賽首安，4局下擊成高飛球出局，6局下擊成滾地球形成野手選擇，9局下被換代打，守備沒有失誤，累計春訓熱身賽打擊率2成50。

印地安人於7局上調整陣容，江少慶登板擔任第6任投手，搭配同局接替蹲捕的朱立人，江少慶中繼1局挨2安無失分，朱立人8局下獲得打擊機會，擊成高飛球出局。共有4位台灣球員同隊同場出賽，在大聯盟春訓熱身賽還是頭一遭。

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