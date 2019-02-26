非贏不可 高苑「梭哈」晉4強

簡賀宇（右）矢志要率隊打出「老八傳奇」。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高苑工商昨走出前役遭東山高中逆轉陰影，在8強最終戰靠著林奇翰、吳忠宏、簡賀宇、蔣浩文得分皆達雙位數，以78：59力退南湖高中，繼105學年度後再度晉級4強。

高苑林奇翰進帳生涯新高20分，助隊拿下4強門票。 （記者林正堃攝）

田教頭緊張到拉肚子

高苑前天意外敗給東山，昨背負非贏不可的壓力，女教頭田本玉心情更是七上八下，不只前晚難以入睡，賽前、賽後還不斷拉肚子。不過，她賽前告知陣中高三球員，「當初是學長帶你們進小巨蛋，現在要靠自己的本事帶學弟重回小巨蛋。」

高三林奇翰有把話聽進去，進帳生涯新高20分，同期戰友簡賀宇挹注14分，蔣浩文斬獲12分；高二吳忠宏進帳20分、13籃板，更打出代表作。高苑8強賽戰績4勝3敗，與南山高中、光復高中、松山高中戰績相同，猛牛軍團憑藉擊敗松山、光復之對戰優勢，昂首晉級4強。

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4人得分上雙 林奇翰砍20分

高苑12強複賽驚險從外卡賽擊敗治平高中，才吊車尾晉級8強，簡賀宇矢志要率隊在8強賽打出「老八傳奇」，直取決賽入場券。他在8強階段場均22.1分，稱職扮演一哥角色，即使篤定晉級後，得回高雄繼續刻苦訓練，他一點都不怕，「就剩兩場比賽，我希望在台北小巨蛋打出好表現，率隊突破高苑隊史最佳的亞軍成績。」

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