「小綠綠」暌違4年 拚進4強

北一女田桂禎飆進4顆三分球，助隊氣走苗栗高商，是奪勝大功臣。（記者林正堃攝）

田桂禎三分球4投全進

北一女暌違4年再闖進4強戰，球員開心不已。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕田桂禎昨在關鍵戰役不想讓場場前來相挺的父親及教練駱燕萍失望，砍進4顆三分球、命中率百分百，進帳HBL生涯新高15分，助北一女中以58：52氣走苗栗高商，小綠綠自103學年度，再次躋身4強決賽舞台。

本屆女子組4強將於3月16日在台北小巨蛋開戰，12連勝、不敗之師永仁高中卯上北一女；尋求3連霸的普門中學對抗強敵南山高中，贏家將角逐最終后冠。

北一女103學年度拿到季軍，近年皆與4強無緣，上屆更爆冷在12強預賽出局，本季捲土重來從資格賽打起，如今一舉重返4強。教練駱燕萍坦言，開季前從未想過能晉級4強，而一路從資格賽奮戰，使陣中每名球員成長更快。

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「田爸爸」最強啦啦隊

田桂禎上屆無緣12人名單，但去年預賽於雄中體育館看著球隊出局，與學姊一起哭慘，這次自然不願抱憾而歸，她說：「我前面打得很差，所以把這場當最後一場打，不想讓教練、爸爸及到場幫忙加油的同學失望。」

不過，北一女昨喜憂參半，高三周采臻在末節剩3.7秒為了爭取球權奮勇跳起，卻不慎遭對手衝撞，於空中失去平衡並重摔在地，賽後被擔架抬上救護車送醫。

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