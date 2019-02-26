敵營主帥識貨 力誇「豪」身手

暴龍林書豪（中）昨替補上陣僅進帳6分、5助攻，表現平平。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕目前戰績高居東部第2的暴龍，昨在主力雷納德休兵的情況下，遭東部第9的魔術痛擊，最終以98：113落敗，中止7連勝；林書豪此役手感平平，攻下6分、5助攻。

魔術主帥克里佛（資料照，美聯社）

暴龍中止7連勝

魔術此役投進14顆三分球，且團隊命中率46.2%優於暴龍的41.8%，替補上陣的後衛T.羅斯砍下全隊最高28分、9籃板，他曾效力暴龍4個球季，並在2016-17那季轉戰魔術，魔術中鋒伍切維奇說：「羅斯打得很好，他如果能夠得分，對我們來說是很大優勢。」

豪僅拿6分、5助攻

「我們攻守都不在節奏上。」暴龍總教練納斯表示，此役球隊拉出一波進攻高潮時，對手總能夠迅速得分反擊，也是落敗主因。後衛羅利攻下全隊最高19分、10助攻，M.加索16分次之。

請繼續往下閱讀...

暴龍昨中止7連勝，本季他們在沒有雷納德的情況下，戰績是13勝4負，相當倚重他的火力，對此羅利表示，落敗原因是沒有執行好教練的戰術，與雷納德缺陣沒有絕對關係。

師徒曾在黃蜂共事

林書豪昨替補上陣18分鐘，8投2中僅進帳6分、5助攻，手感平平。過去曾在黃蜂共事過的魔術主帥克里佛則給予林書豪肯定，認為他不只懂得打擋切戰術，也是個攻守俱佳的球員，「我們在黃蜂時合作過，他每天都會做好準備，是我見過最可靠、好勝的球員之一，他不僅懂得進攻，也是名好的防守球員，只是沒有得到足夠認可。」

暴龍下一戰將碰上西部排名第5的塞爾提克，林書豪本季對戰綠衫軍曾締造19分、10助攻的雙十數據，轉隊後首次碰頭，希望再次寫下新猷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/