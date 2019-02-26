尼克拔「刺」 奧斯卡上被說嘴

尼克昨飆進16顆三分球擊退馬刺，中止主場18連敗。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕戰績墊底的尼克，昨在主場迎戰近況疲弱的馬刺，全隊6人得分上雙，終場以130：118獲勝，中止隊史最長的主場18連敗。

尼克昨團隊命中率高達51%，飆進16顆三分球，整體數據都優於馬刺，後衛多森昨攻下全隊最高27分、5籃板。總算終結連敗紀錄，尼克主帥費茲戴爾說：「球員很快把敗仗拋諸腦後，並做好該做的事情，只要持續這麼努力，籃球之神會眷顧你。」

尼克中止主場18連敗

有趣的是，昨適逢奧斯卡頒獎典禮，尼克贏球後，頒獎人山繆傑克森特別在舞台上放送這個好消息，因為台下的名導演史派克李，正是尼克頭號粉絲、主場貴客，他消遣史派克李：「很開心你坐在這裡，在主場18連敗後，尼克終於贏了，以130比118打敗馬刺。」史派克李則幽默地回應：「我們很努力地擺爛。」史派克李也成功以電影「黑色黨徒」抱回小金人。

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史派克李︰我們很努力地擺爛

馬刺德羅森昨攻下全隊最高32分、9籃板，艾德瑞吉進帳18分，但疲軟的防守難擋對手火力，昨輸球後，黑衫軍近7戰吞下6敗，狀況低迷，輸球的6場比賽都讓對手拿超過120分，過去固若金湯的防守已不復見。

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