UBA》梅奧觀戰 台師大延續連勝

達欣洋將麥克連（前排左起）、梅奧和溫立煌昨在場邊觀戰。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕107年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，昨於健行科大點燃戰火。迄今不敗之師、拿下15連勝晉級的台灣師範大學，昨於下半場傷了主控陳又瑋，所幸隊長周桂羽挺身而出，攻下全場最高22分，率隊81：60擊敗高雄師範大學，拔得頭籌。

台師大周桂羽（右）跳投得分。（記者劉信德攝）

台師大控球後衛陳又瑋眼角撞傷退場。（記者劉信德攝）

台師大連勝壓力大，上半場施展不開，僅取得6分小幅領先；易籃再戰，加強防守收到成效，一波13：4的攻勢奠定勝基。

陳又瑋傷退 周桂羽挺身

台師大主控陳又瑋於第3節撞破左眼角，當場血流如注，總教練王志群表示，下一場是否歸隊要等檢查結果而定，如果少了陳又瑋，對戰力一定會造成影響。

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台師大主帥王志群同時也兼任SBL達欣的執行教練，昨達欣洋將梅奧和麥克連也受邀觀戰，梅奧爆料：「達欣曾跟台師大打過友誼賽，對部分球員都很有印象。UBA選手基本功和進攻技巧都很出色，未來無可限量。」

談到與達欣交手的經驗，周桂羽透露：「跟達欣交手過多次，但梅奧僅上陣一次，當時全隊都很興奮，難得有機會與NBA洋將過招，當然，我們幾乎無法守住他，他的經驗和實力都高出我們一個檔次。」

王志群透露，其實達欣和台師大的體系相似，只是代號不同，台師大藉由與達欣的交流，成長快速。

台師大去年在8強賽僅拿下1勝6敗，本學年度捲土重來，王志群讓球員自主開會，利用互相溝通，找出問題。周桂羽說：「我們自發性整理出8點注意事項，其中最重要的是不要怕輸，雖然我們處於連勝，但8強賽一切重新開始，每一場都很關鍵。」

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