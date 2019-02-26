UBA》盧峻翔末節回歸 輔大氣走政大

輔大盧峻翔（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕複賽分居4、5名晉級8強賽的輔仁大學和政治大學，實力伯仲之間，昨鏖戰至讀秒階段才分出勝負。輔大盧峻翔於末節關鍵時刻連拿8分，率隊拉出12：0的攻勢，扭轉戰局，終場77：73獲勝。

盧峻翔上半場陷入犯規麻煩，輔大靠著200公分雙塔曾祥鈞和吳沛嘉苦撐，第3節一度領先達11分，卻被政大打出21：5的攻勢，反落居下風。輔大總教練楊哲宜表示，球員鬆懈的老毛病再犯，非得要到危急時刻才認真，贏得相當驚險。

末節最後拉鋸戰6罰全進，盧峻翔成英雄，他表示，其實很氣自己沒必要的犯規過多，在場下一直跟教練使眼色，希望能盡早回到場上；第4節最後回歸，體力充沛，早已做好準備。

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盧峻翔本學年度從台中科大轉學到輔大，從過去滿頭紫髮換回黑髮，心境也有很大的轉變。他表示：「過去個人主義較重，常要靠自己單打取分，現在輔大人才濟濟，我也更重視團隊配合，心態和技術都進步很多。」

義守自誤 健行延長勝出

地主健行科大昨碰上義守大學陷入苦戰，正規賽終了前靠著對手致命失誤，死裡逃生，延長賽連續3記三分彈助威，終場89：87驚險獲勝，8強賽首戰開胡。

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