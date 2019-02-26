UBA》國體大奇兵 韓杰諭登場救急

國立體大「大頭」韓杰諭（右）。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕在賽前一刻才被告知登錄在出賽名單中，國立體大「大頭」韓杰諭扮演奇兵，在主力中鋒王柏智右腳扭傷退場後，扛起內線攻守重擔，進帳14分和7籃板，包括末節一次關鍵的三分打，率隊70：58擊敗文化大學。

身高193公分的韓杰諭過去是泰山高中的主力前鋒，無奈高二在HBL八強賽嚴重扭傷，導致半月板破裂，高三又遭受二度傷害，去年3月進行左膝前十字韌帶手術，一度傳出恐提前結束籃球生涯。

歷經長達9個月的復健，韓杰諭去年12月才正式加入國體大練球，UBA首個賽季，僅於出戰屏科大時出賽8分鐘，昨第2次出賽便上陣全隊最多的27分鐘。

請繼續往下閱讀...

韓杰諭透露：「受傷的時候內心又急又慌，很怕跟不上隊友的進度，無法融入團隊。賽前被通知已被登錄，心情既緊張又興奮。經過今天的比賽，心魔已經消除，有信心越打越好。」

135公斤的「國體坦克」王柏智傷退，總教練桑茂森表示，不希望王柏智帶傷上陣，陣中還有林正和藍少甫2名中鋒輪替，如今韓杰諭漸入佳境，戰力不至於下滑太多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/