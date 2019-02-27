兄弟打線發燙 林書逸砲擊英雄

林書逸昨對韓職高陽英雄二軍演出猛打賞，總教練表示會給他更多出賽機會。（記者吳清正攝）

去年奪下中職盜壘王的王威晨昨有2安表現。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟昨熱身賽火力全開，林書逸更演出猛打賞，包括1發陽春彈，以11：3大勝韓職二軍高陽英雄。

下盤強化有成 繳猛打賞

林書逸第1局就敲出全壘打，第2局擊出二壘打，第3局再打一壘打，共打下3分打點，可惜第5局打成滾地球出局，第6局兄弟先發打線都退場，林書逸未能繼續挑戰完全打擊。

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林書逸表示，打擊的感覺越來越好，逐漸接近球季賽的狀況，去年秋訓起就特別加強下半身力量，昨算是有把成果展現出來，不過，也不是想刻意追求長打，希望能有穩定的表現。

今年出賽機會 可望增加

林書逸去年在一軍出賽101場，他表示，今年目標先求站穩一軍，若能站穩一軍，希望各項打擊成績都能進步。兄弟總教練伯納表示，雖然林書逸去年大多代打、代守，仍有不錯的表現，今年會給他更多出賽機會。

打線調整進度 伯納滿意

兄弟上一場熱身賽對韓職樂天巨人一軍攻下9分，昨前3局就達成先發9人全員安打，全場擊出14支安打，王威晨、詹子賢各有2安。伯納表示，2場攻下20分，打線調整的進度非常理想，不過，希望大家不要因為一開始打得好而失去專注力，到球季開打要持續進步。

兄弟艾迪頓先發3局無失分，被擊出3支安打，投出2次三振、1次四壞球，洪宸宇中繼2局，連續解決6名打者，包括3次三振，投1局的吳俊偉也連飆3K。

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