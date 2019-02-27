新兵王奕凱初登板 被韓流震撼

18歲左投王奕凱昨在中職首次登板，挨轟一支全壘打，仍受總教練肯定。（記者吳清正攝）

控球不到位 失投球挨轟

〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟全隊最年輕的18歲左投王奕凱，職棒生涯第1場比賽就遭全壘打震撼教育，總教練伯納仍肯定他是很有天份的球員，對他有高度期待。

去年從花蓮體中畢業的王奕凱，季中選秀獲得兄弟第5指名，雖然還沒有在二軍出賽過，昨在一軍熱身賽登板，對韓職二軍高陽英雄第6局上場，連拿2個出局數後，先投出四壞球再被擊出全壘打，最後以三振結束1局的投球任務。

請繼續往下閱讀...

王奕凱表示，去年季後自主訓練調整得很不錯，球速投到生涯新高的149公里，春訓以加強控球為主，但昨天控球仍不夠理想，投出四壞球後又投到球數落後，結果失投就被轟了。

加強變化球 伯納寄厚望

伯納表示，王奕凱那一球被轟並不意外，因為變化球投不進好球帶，逼得自己只能投打者想要的直球，這對他是很好的學習經驗，必須加強變化球，才能讓主要武器的速球更有威力。

伯納表示，王奕凱有很好的投球天份，臂力更是出色，是很值得期待的年輕球員，會讓他在熱身賽體驗各種情境，加速他的成長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/