傷癒戒急用忍 陳文杰不趕開季

陳文杰昨天傷癒後首度實戰，代打2打數無安打，仍在調整手感。（記者吳清正攝）

昨復出首戰無安打

〔記者吳清正／屏東報導〕去年在冬盟受傷的中信兄弟外野手陳文杰昨天首度實戰，雖然2打數無安，好消息是受過傷的左膝沒有異狀，他也不急著要趕上開季，把打擊、守備都調整到最好再上一軍。

陳文杰去年在二軍擊出77支安打、打擊率0.341和20次盜壘都排名第1，季後在冬季聯盟擔任中職聯隊開路先鋒第1棒，打擊率0.400是全隊最高，但滑壘造成左膝韌帶撕裂傷，冬盟因而提前結束。

請繼續往下閱讀...

陳文杰昨在第6局接替彭政閔擔任指定打擊，首打席遭三振，第7局擊出左外野飛球出局。他表示，最近打擊練習的感覺還不錯，但太久沒有比賽，第1次站上打擊區對於投手投過來的球完全無法適應，第2次才稍微好一點。

熱身賽排DH或代打調整

兄弟總教練伯納表示，陳文杰是他很喜歡的選手，但畢竟受過傷，今年又要從右手傳球換成左手傳球，會給他多一點時間調整，未來兩週的熱身賽將安排他擔任指定打擊（DH）或代打。

陳文杰表示，以前心態較急躁，沒有目標就一直往前衝，結果並不好，職棒生涯已進入第3個球季，心態有稍微成熟一些，加上受過傷更急不得，會按部就班把自己準備到最好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/