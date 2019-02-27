林子偉連兩戰敲安 不敵自家牛棚崩盤

林子偉昨先發守游擊，攻守兩端都有貢獻。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕林子偉昨天再於大聯盟熱身賽獲得先發，守游擊打第7棒，3打數1安打還跑回1分，但紅襪牛棚失守，以3：4遭海盜逆轉；張育成替補上場，1打數無安打吞K，印地安人以5：11輸遊騎兵。

林子偉2局上首次打擊被三振，4局上滿壘時擊成內野飛球出局，6局上2出局後擊出安打，連續2場在熱身賽敲安，紅襪隨後攻佔滿壘，馬西尼打擊造成海盜守備失誤，紅襪攻下2分以3：1超前，林子偉打完這局退場。

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紅襪8局下換上小聯盟投手狄亞茲，1出局後投出2次保送再被敲安，滿壘時又投保送奉送1分，海盜這局灌進3分逆轉戰局；林子偉此役3打數1安打，3次守備機會無失誤，4局下還策動1次雙殺，累計在熱身賽出賽2場、6打數3安打，打點與得分各1。

代打1打數 張育成吞K

印地安人打完6局以1：0領先，遊騎兵先在7局上扳平，再於8局上鯨吞9分底定戰局；張育成7局上接替守游擊，8局下獲得打擊機會但被三振，累計在熱身賽出賽3場、5打數1安打，另被三振2次。

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