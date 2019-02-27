岸孝之VS.葉家淇 122勝與0勝對決

猿隊極力栽培的左投葉家淇。（資料照）

〔記者林宥辰／桃園機場報導〕樂天隊此次大陣仗來台和桃猿交手，無論看門道還是看熱鬧的球迷，光看兩隊交流賽的先發投手就頗有話題。猿隊推出極力栽培、還在挑戰一軍首勝的左投葉家淇，樂天則由王牌強投岸孝之先發，兩人相差13歲，形成一場「老少對決」。

「2019強者對決」台日爭霸賽

東北樂天金鷲小檔案

樂天總教練平石洋介早在春訓初就透露，岸孝之、則本昂大兩位強投預計擇一投開幕戰，但則本來台前傳出落枕，不克前來，岸孝之則表定扛下交流賽其中一場先發，以調整為主，投球局數應不長，目前看來也很可能是開幕戰人選。

樂天王牌岸孝之（記者姚介修攝）

岸孝之2014年曾投出無安打比賽，生涯拿下122勝，不過百勝卻是在西武達標，2016年行使自由球員資格後就轉戰樂天，成為主要先發戰力，兩年合計拿到19勝。

去年底中職日職對抗賽，岸孝之在日本隊名單中但未出賽。

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上回岸孝之迎戰中職單一球隊，是2008年亞洲職棒大賽，當時他和統一獅潘威倫同場較勁，潘威倫繳出6局失2分優質先發，卻不敵岸孝之8局僅失2分，最終西武獅僅以2：1險勝。

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