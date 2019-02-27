「救世主」備選 大王先回北海道

日媒把王柏融列入「成為救世主的人選」，認為他的球棒將在日本發威。（取自日本火腿官網）

〔記者徐正揚／綜合報導〕王柏融昨並未參加日本火腿對養樂多的熱身賽，與部分主力球員返回北海道，最新一期「棒球周刊」雜誌分析日職各隊本季新洋將，把他列入「成為救世主的人選」，認為他的球棒將在日本發威。

棒球周刊指出，火腿開季3名先發外野手一定有西川遙輝，王柏融外野3個位置都能守，只要調整順利也能取得先發位置，他的打擊很廣角，赴美移地訓練期間獲得大聯盟球團關注，可望擔任先發第5棒或第6棒，成為串聯火力的關鍵角色。

棒球周刊表示，王柏融的揮擊不求「拚大支」，是以確實掌握擊球點為主，為了開季爆發正在累積能量，加盟火腿後並未受到影響，仍按照自己的步調，維持在台灣慣用的調整方式，希望踏出穩健的第一步。

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3.2主場迎戰橫濱DeNA

火腿昨結束第2階段春訓，中午與養樂多進行在沖繩最後一場熱身賽，王柏融、清宮幸太郎等主力球員都不在先發名單，早上練球結束後，下午搭機飛回北海道。火腿下一場公辦熱身賽在3月2日，於札幌巨蛋迎戰橫濱DeNA。

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