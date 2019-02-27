中職11人打到不惑 曾智偵破45歲最猛

中職拚過「不惑之年」的球員

〔記者倪婉君／台北報導〕身為中職史上本土「不惑俱樂部」第11人，高國慶雖比學長彭政閔小兩個月，但有機會拚到更老才退休，體現「家有一老、如有一寶」的價值。

鐵捕曾智偵（右）2004年超過45歲才退休，高國慶（中）當年則是甫加入統一的菜鳥球員。（資料照）

彭政閔和高國慶在去年8月、10月先後滿40歲，也相繼成為中職至少拚到40歲的「不惑俱樂部」成員。但彭政閔已率先宣告季後打完退休，9月29日在洲際球場將成為他最後一場例行賽，若中信今年未打進季後賽，他就將以41歲又54天的年紀在中職場上退役。

國慶訓練量大 學弟驚訝

高國慶則決定續戰，獅隊領隊蘇泰安也看好他至少再打兩年，雖然距離挑戰昔日鐵捕曾智偵45歲又138天的最老退休紀錄，仍有一段距離，但他有機會拚到42歲、甚至更老再退。高國慶的敬業精神在圈內有目共睹，他不但嚴格控管飲食，訓練量大到連學弟都會問：「40歲還練這麼多？」

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在中職日益競爭的環境，拚到40歲實屬不易，球員退役年齡越來越早，像日前宣布退役的「咖啡小子」林瑋恩就令球迷驚訝，才30歲就在富邦悍將安排下轉任情蒐。對於越來越早退休的現象，曾智偵日前出席中職30週年特展時也感嘆，其實這樣的現象是一種資源浪費。

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