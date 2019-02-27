同場加映》阿部下月滿40 暌違1073天先發蹲捕

日職現役前5老球員

〔記者倪婉君／綜合報導〕在職棒打到40歲實屬不易，日媒昨整理出日職現役最資深的10名球員，其中以將滿44歲的巨人投手上原浩治年紀最大，而今年重回捕手本行的名捕阿部慎之助下個月也將滿40歲。

巨人老將阿部慎之助近3年來首次先發蹲捕。（取自日本雅虎）

在1974年11月出生的中日龍守護神岩瀨仁紀去年引退之後，上原浩治成為日職現役最老球員，其他像是羅德的福浦和也、阪神福留孝介、中日山井大介都已超過40歲。

除了上原等4人已滿40歲，阿部和養樂多投手五十嵐亮太、阪神投手能見篤史和廣島捕手石原慶幸等1979年出生的球員，都將在今年陸續滿40歲，亦即今年共有8位40+球員。但就像阿部一樣，年紀越大也將面對成績下滑的問題，他已連5年遭減薪，今年年薪來到1.6億日圓，是力圖振作的一年。

阿部昨在對中日的熱身賽以先發9棒捕手身分上陣，是他自2016年3月以來暌違1073天首次先發蹲捕，他坦言久未實戰很緊張，但昨役有雙安演出。陽岱鋼則擔綱1棒3打數無安打，終場巨人7：6險勝。

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在今年前10位資深球員中，還包括都已滿39歲的羅德捕手細川亨和養樂多投手石川雅規。值得一提的是，這10人的年紀都比樂天監督平石洋介大，他到4月才滿39歲，是日職12隊最年輕的監督。

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