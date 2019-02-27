UBA》台師大41籃板 續保不敗金身

台師大陣中年紀最大的蘇士軒拋投進球，全場攻下13分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕從預賽迄今已締造16連勝的台師大，昨發揮內線優勢，兩名長人容毅燊和蘇士軒主宰禁區，分別攻下17和13分，並聯手抓下19記籃板球，終場以87：70大勝義守大學，繼續保持不敗金身。

台師大全場抓下41記籃板球，其中有14個是進攻籃板，成為獲勝關鍵。總教練王志群表示，賽前就設定要強攻禁區，攻勢由內而外啟動，收到成效。

205公分的容毅燊和194公分的蘇士軒默契十足。王志群認為，外界都聚焦在輔大兩名200公分的雙塔陣容，其實台師大的內線實力也不容小覷，尤其蘇士軒經驗和靈活性都很出色，是球隊的一枚活棋。

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陣中最老蘇士軒 朝SBL邁進

就讀台師大運動競技系碩一的蘇士軒，是陣中年紀最大選手，他期盼能在UBA奪下冠軍，並朝著SBL的目標邁進。他表示，「教練也很鼓勵我挑戰更高的籃球殿堂，因此必須培養更多的進攻技巧，未來甚至可能改打小前鋒，我運球的能力必須再強化，才有機會在選秀會上受到青睞。」

台師大主控陳又瑋前役撞破左眼角，縫了10針，昨帶傷上陣攻下11分。

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