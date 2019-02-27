NBA》聽杜蘭特的話 卡森斯回神拚本季新高24分

卡森斯上陣31分鐘，寫下傷癒歸隊後新高分。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「表弟」卡森斯聽杜蘭特的話，不再患得患失，果然拚出本季個人新高24分，勇士「五星連線」先發火力滿百，121：110捕獲黃蜂。

臨場不再患得患失

卡森斯上陣31分鐘，寫下傷癒歸隊後新高，得分僅次於26分的K.湯普森，另抓下全場最多11籃板，外加3火鍋，重現巔峰時期一柱擎天實力，他也歸功隊友KD的鼓勵，「他告訴我別想太多，就是打出自己球風，展露侵略性」。

繳出20分的杜蘭特回應，卡森斯逐漸找回狀態，讓勇士挑戰3連霸更有信心，總教練柯爾也認為，這是卡森斯加盟代表作，「他在籃底打出絕佳靈活性，我認為這是他最佳時刻」。

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拋鞋領T 與裁判爭論

卡森斯漸入佳境，狂野脾氣跟著回來，終場前4分鐘好心把黃蜂蘭柏左腳遺落在罰球線附近的鞋子，撿起拋到場邊以免有人受傷，卻因「誤入」觀眾席而領到Ｔ，令他再度抓狂與裁判爭論，「下次我就直接踩在鞋上，弄傷腳踝甚至撕裂阿基里斯腱，我猜這就是他們想要的」。

柯瑞則打圓場笑說，因為卡森斯太強壯了，下回丟鞋時應該「溫柔點」，被逗樂的卡森斯附和：「他鞋裡沒鞋墊，重量不太對，我才多用點力氣。」聯盟為保護球迷，比賽時嚴禁球員把任何物品丟入觀眾席，否則就是技術犯規，但卡森斯出於好意，令網友相當同情。

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