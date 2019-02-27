NBA123》布克滅火止敗

哈登（右）中斷連32場破30分紀錄。（美聯社）

17 太陽當家射手布克攻下20分、9助攻、4籃板，最後17.3秒穩穩罰進關鍵兩球，終以124：121險滅熱火，中止隊史最差17連敗紀錄，22歲的布克也如願與兒時偶像「閃電俠」魏德交換球衣。太陽目前戰績12勝50敗，仍是全聯盟最糟。

詹皇（左）連13年進季後賽、連8年打總冠軍戰等紀錄岌岌可危。（今日美國）

布克（左）與魏德（右）交換球衣。（美聯社）

哈登連32場30+中斷

32 休兵一場回歸的「大鬍子」哈登，手感陷入低潮，全場21投僅7中，三分彈更10次出手全落空，總計只拿28分，中斷連32場破30分紀錄，但火箭仍以119：111射下老鷹，笑納2連勝。

老鷹新星T.楊恩單場8記三分彈、36分都寫生涯新高，另傳出8助攻，展現與獨行俠東契奇爭奪年度新人王的企圖心，也是2016年3月灰狼湯斯之後，首位對戰哈登單場得分勝出的菜鳥。

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詹皇季後賽拉警報

79 湖人晉季後賽狂拉警報，客場105：110不敵西部倒數第2灰熊，苦吞2連敗，詹姆士24分、12籃板、11助攻，生涯第79次「大三元」聯盟史上獨居第5等紀錄都蒙上陰霾。

湖人29勝31敗居西部第11，離第8的馬刺已有3場勝差，詹皇連13年進季後賽、連8年打總冠軍戰等紀錄岌岌可危。（記者梁偉銘）

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