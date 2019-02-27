證件妹世界盃射銀 我獲第2張東奧門票

吳佳穎於世界盃印度站奪銀。（射擊協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「證件妹」吳佳穎昨天在2019年射擊世界盃印度新德里站，以總分238.4射下女子10公尺空氣手槍銀牌，為台灣拿下第二張東京奧運門票。

東奧誰出賽 將由協會遴選

世界盃今年有4站巡迴賽，每個項目前兩名可獲得奧運資格，若前兩名已達標，將依序遞補。吳佳穎射下銀牌，同時進帳奧運門票，不過國際射擊總會規定，奧運名額是給國家協會並非歸運動員，射擊協會未來將依照選拔辦法，遴選出奧運國手。

吳佳穎昨天在資格賽射出582分，以第一名晉級八強決賽，決賽第一階段加射10發，吳佳穎僅以98.2分排在倒數第三，但她在第二階段淘汰賽急起直追，與匈牙利梅潔廝殺到最後回合，最後以238.4分鍍銀，梅潔以245.1分摘金。

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田家榛去年在南韓昌原世錦賽女子25公尺空氣手槍項目，為我取得首張東奧射擊門票。去年雅加達亞運金牌組合呂紹全／林穎欣，今天將在10公尺空氣步槍混雙出賽。

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