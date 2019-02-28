守厄文「豪」有辦法 暴龍狠咬綠衫軍

林書豪（左）防守端成功牽制厄文（右），讓厄文全場僅攻下7分。（今日美國）

暴龍林書豪（前）昨攻下8分、6籃板。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕暴龍昨迎戰塞爾提克被視為東部冠軍前哨戰，戰況卻意外一面倒，綠衫軍火力遭壓制，第2節僅拿下13分，暴龍以118：95大勝。

大勝23分 厄文僅得7分

暴龍4人得分上雙，全隊投進17顆三分球，西亞卡姆繳出全隊最高25分，雷納德21分；而塞爾提克受制於暴龍嚴防，團隊命中率不到4成，三分球30投6中，徹底熄火。

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林書豪攻下8分、6籃板、3助攻，帳面上並未特別突出，但防守上做出貢獻，成功牽制綠衫軍主控厄文，林書豪說：「只要厄文一拿到球，我和格林會立刻上前協防，儘可能用身體跟他對抗。」厄文僅攻下7分，與他本季前3場對戰暴龍場均30.3分的表現有段落差。

7戰5敗 塞軍內部分裂？

塞爾提克M.莫里斯繳出全隊最高17分，綠衫軍近7戰吞下5敗，戰績37勝24負居東部第5。輸球後，塞爾提克氣氛低迷，後衛史馬特說出重話，認為球隊不團結是輸球主因，「沒人願意團結合作，我們必須讓每個人都有同樣想法，在同一時間做同樣的事。」

身為球隊一哥的厄文，得知隊友說法後，僅表示那只是史馬特的意見，被問到是否有同樣想法時，他卻沉默不語，與隊友之間的關係是否融洽，令外界質疑。

金塊昨在主場迎戰雷霆，在當家中鋒約基奇飆36分、10助攻、9籃板「準大三元」帶領下，以121：112擊敗雷霆，取得本季對戰3連勝；尼克則以108：103氣走魔術，拿下本季第2次連勝。

暴龍西亞卡姆繳出全隊最高25分。（今日美國）

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