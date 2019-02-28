UBA》國體大踢館成功 健行出現「既視感」

國體大防守有成，送給健行主場首敗，圖為健行林冠均（中）進攻時遭聯手封阻。（記者陳志曲攝）

國體大李家慷（左）攻下20分、6籃板及4助攻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕107學年度UBA男子公開一級防守最佳的國立體大，昨靠著強悍防守以84：72強壓地主健行科大，收下8強賽3連勝，續朝衛冕之路邁進。

矛盾對決 健行火力被封鎖

國體大本季場均僅失62.7分，比18連勝的台師大63.1分還出色。昨面對有謝亞軒、朱雲豪、高承恩等射手的健行，再度祭出強悍防守，使對手命中率跌至38.4％，成為贏球關鍵。國體主帥桑茂森透露，「我們防守就是強調積極性、侵略性，有時連隊內練習都會因此吵架。」

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劉總：像回到上季總冠軍賽

國體大表現最佳的大二後衛李家慷，攻下20分、6籃板及4助攻，大三關達祐繳15分、9籃板及7助攻，大四隊長楊盛硯挹注13分，3人被主帥桑茂森大讚是領袖級人物。

UBA男子組自上屆增加8強複賽，連兩屆擔任地主的健行，上季7戰全勝取得4強門票，加上本屆前兩役皆勝，主場拉出9連勝。不過，昨與上季爭冠的國體大狹路相逢，上半場卻荒腔走板，黯然吞下主場首敗，主帥劉孟竹坦言：「這次對戰彷彿回到上季總冠軍賽，同樣在上半場未進入狀況，前兩節被投進9顆三分球更是重傷害。」

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