UBA》台師大18連勝 卻有「總亞軍」陰影？

周桂羽（左）砍進22分，助台師大奪得18連勝。（記者陳志曲攝）

103學年度泰山高中狹連勝氣勢挑戰總冠軍失利，張峻庭（見圖）、張立杰都是當年主力。（記者陳志曲攝）

103學年度泰山高中冠軍戰遭逆轉，台師大張立杰（右）至今難忘。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕台灣師大昨在UBA男子公開一級8強賽，展現傲人團隊戰力，加上隊長周桂羽轟進22分，以81：64大勝文化大學，豪取本季18連勝，最快週六提前收下4強決賽門票。

連勝對球員士氣有極大幫助，證明平時苦練沒白費，但103、104學年度HBL泰山高中、松山高中，以及上屆UBA健行科大，都挾著雙位數連勝進入冠軍戰，最後卻因臨場失常，與總冠軍失之交臂。

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其中，拉出20連勝的泰山在冠軍賽從上半場雙位數領先，下半場卻風雲變色，最後1分鐘遭松山逆轉。台師大四年級的張峻庭、張立杰是當時泰山主力球員，最能了解連勝卻無緣冠軍的痛。

張立杰矢志在大學討回冠軍，卻難忘曾受過的傷，如今台師大繼續連勝，心中確實有些害怕，他自嘲：「其實連勝沒有壓力，我比較擔心比賽的下半場或最後1分鐘。」

周桂羽當年以觀眾身分親眼目睹泰山遭逆轉戲碼，他說：「除了泰山，我知道近年很多隊都連勝，最後卻沒冠軍，我會將這些前車之鑑視為警惕，更小心面對每場比賽。」

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