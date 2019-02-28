林子琦不滿禁賽 告奧會北院駁回

林子琦因禁藥被追加禁賽8年，提告奧會遭到駁回。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者溫于德／台北報導〕台灣舉重好手林子琦，3年前接受國內賽外檢測時被驗出禁藥，因為是累犯，遭國際運動仲裁庭（CAS）追加禁賽8年並取消積分、獎金，由中華奧會執行；但林指出，中華奧會無權執行CAS決議，提告請求防止侵害。台北地院認為，中華奧會無權決定林是否能參加國際賽事，昨駁回請求，可上訴。

林子琦曾獲2014年仁川亞運舉重項目63公斤級金牌，卻在2016年6月間奧運前驗出禁藥。中華奧會原處以2年禁賽，但CAS認定林是累犯，去年11月追加為禁賽8年。

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林子琦不滿被追加禁賽，除向北院提告侵權，也向台北高等行政法院聲請停止執行，但北高行自認無審判權，本月1日已裁定駁回。

至於北院方面，林子琦委任律師黃國鐘認為，CAS的仲裁決定，應向國內法院聲請承認與執行，才有執行力，但中華奧會拿著沒有執行力的仲裁決定向全國舉重協會要求執行，可謂「拿雞毛當令箭」，於法無據，已侵害林的名譽權與參賽權利。中華奧會律師林振煌反駁，8年禁賽處分是由世界反運動禁藥組織（WADA）向CAS聲請仲裁，並非中華奧會做成。

全案昨日審結，法官表示，林子琦是否參加國際賽事並非中華奧會決定，既無決定權，林的提告則無理由，判決駁回。

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