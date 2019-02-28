理事長不等了! 周思齊率先薪資仲裁

周思齊（資料照）

〔記者黃照敦、林宥辰／台北報導〕不想等了！職棒球員工會理事長、中信兄弟「周董」周思齊昨天向中職聯盟提交薪資仲裁申請，成為今年第一人。中職秘書長馮勝賢對此表示，將依照仲裁程序進行。

周思齊去年薪水55萬，去年底和兄弟5年3240萬合約到期，經過數月交涉，勞資雙方似乎卡關，身為球員工會理事長，周董率先提請薪資仲裁。

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逾30球員合約未卜

周思齊日前接受本報訪問時提到，工會基於保護球員權益的立場，將協助球員提出薪資仲裁申請，周思齊當時強調，提出仲裁並非是造成球員和球團間的對立，而是透過公正的第三方來解決；兄弟球團表示尊重周思齊的做法。

球員工會上週已開始著手統計各隊尚未簽約的球員人數，至昨天為止仍有30多人未談好，工會下週將協助球員填表提出薪資仲裁申請。

事實上，一旦走上薪資仲裁，勞資雙方該如何善了，第三方聯盟重設的仲裁小組如何運作，尤其逼近3月23日開幕戰，球員能否以「合約未定，拒絕出賽」，軟性罷工；球員一旦出賽受傷，責任歸屬考驗勞資、聯盟等三方，後續發展都有待觀察。

考驗聯盟仲裁功能

目前中職4隊除了昨天宣布全員談薪完畢的桃猿隊外，其他3隊都還有球員薪水談不攏，包括多名高薪指標球員，未完成續約。猿隊領隊劉玠廷坦言，今年開啟談約時間正常，但和往年相比，猿隊進度也算晚，預算有限的狀況下，雙方在談約過程中自然也需要更多時間。

劉玠廷說：「其實每年狀況都差不多，球團跟球員間難免會有想法上的差距，球團只能想辦法在有限資源內，盡可能反映球員身價。」

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