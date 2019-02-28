樂天來踢館 葉家淇以小搏大

葉家淇（資料照）

岸孝之（記者黃耀徵攝）

今起2連戰 預售票熱銷

〔記者林宥辰／台北報導〕東北樂天金鷲昨在天母球場練球，準備今、明兩天和桃猿交手，雙方都很重視這次交流賽，昨樂天練球，10多家日本媒體緊盯。首戰先發的樂天王牌投手岸孝之表示，首度來台比賽，希望盡量表現給球迷看。

截至昨傍晚，首戰預售票達6000張，次戰雖然下午2點就開打，預售票也有4000張。

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挾冬盟氣勢 全力以赴

雙方首戰先發投手前天就已公布，猿隊葉家淇雖然一軍首勝尚未出爐，但去年底冬盟表現亮眼，樂天則推出生涯122勝的岸孝之先發。葉家淇說：「教練沒說設定讓我投幾局，只說盡量投。真要說自己的策略，應該就是全力以赴。」

岸孝之透露，教練團安排他至少投3局，之後是否續投視用球數而定，對於猿隊打者群則還在研究中，他說：「這是我第一次來台灣比賽，台灣球迷應該也很期待，目標是盡力表現給球迷看。」至於調整狀況，他思考了一下後說：「不會太糟。」

岸孝之11年前曾在亞洲職棒大賽代表西武獅迎戰統一獅，當時主投8局僅失1分奪勝，這次再有機會對決中職球隊，則已轉戰樂天。他笑稱，已不記得當年比賽內容，對於台灣棒球印象最深的則是陽岱鋼，「還滿常被陽岱鋼打安打的。」

樂天昨先進行守備練習，之後打者群練打，淺村榮斗、兩位洋砲惠勒和布拉許狀況都不錯，惠勒還頻頻將球打出全壘打牆外。幾位投手在打及練習前輪番站上投手丘練習下丘守備，岸孝之說，目視投手丘時原本覺得有些低，但實際站上去感覺沒有太大影響。

台日爭霸戰首戰先發投手

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