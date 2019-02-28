陳偉殷「客」題 新教練有解

陳偉殷（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕旅美球員陸續在大聯盟春訓熱身賽亮相，今晨換馬林魚陳偉殷，首戰就從去年表現不理想的客場開始，美媒也很關注。《邁阿密先驅報》指出，陳偉殷去年主、客場成績落差大，是否已擺脫「客場魔咒」，今天算是小測試。

陳偉殷披上20號球衣的首場實戰，與大都會左投梅茲同場較勁，而殷仔去年在客場只拿1勝9敗、防禦率9.27，但回主場的壓制力又判若兩人，防禦率是威猛的1.62，今年如何改善差距也是他和教練團的課題。

「我們只好安排他整個春訓都在客場出賽，讓他恢復正常。」儘管教頭馬丁利開了玩笑，其實新任投手教練小史陶邁爾很努力協助陳偉殷，研究影片和資料後，認為已找出問題，技術和心理都要調整。

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小史陶邁爾指出，陳偉殷是飛球型投手，容易受長打影響，在寬廣的馬林魚球場不易挨轟，但到小一點的球場就不同了，例如費城人、小熊、紅人的主場，殷仔去年被敲19轟就有7支來自這3地，即使各只先發1場。

因此，陳偉殷到了對打者有利的球場時，會改變投球策略，小史陶邁爾發現他想製造滾地球，便投得不一樣，但用來製造滾地球的二縫線速球不夠穩定，正在幫他調整，控在外角低的位置，即使不投進好球帶也無妨，也要求他主、客場投球方式一致，並盡量別負面思考。

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