「都給他一個人玩」 江辰晏連飆9K

陳重羽有2安、1打點的表現。（記者吳清正攝）

超越中職最多連K 熱身賽不列入紀錄

陳鏞基在第4局轟出全壘打，帶動獅隊攻勢。 （記者吳清正攝）

統一獅熱身賽，江辰晏（右）對韓職斗山熊二軍，飆出連續9次三振。 （記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅江辰晏昨天在熱身賽飆出超越中職紀錄的連續9次三振，率隊以6：0輕取韓職斗山熊二軍。

江辰晏在第6局上場後援，被第2名打者安打後，連續解決最後10名打者，包括三振最後9人，超越前猿隊洋投麥肯2015年締造的連續8K中職紀錄，不過，因為是熱身賽並不列入正式紀錄。

對韓職斗山熊二軍

後援4局僅被敲1安

江辰晏上週對西武交流賽先發4局無失分，只被擊出2支安打，昨同樣4局只被擊出1支安打，連續三振更技驚四座。賽後陳鏞基開玩笑對江辰晏抱怨：「都你一個人玩就好了，守備都沒有練到。」

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江辰晏表示，調整狀況一直照進度在走，感覺越來越好，直球、曲球和變速球都能拿到三振，但仍有一些球沒有投到想要的位置，必須更穩定才行。

今年目標2位數勝投

江辰晏去年擔任獅隊開幕戰先發，投出生涯新高的8勝，他表示，希望今年持續進度，勝投達到2位數。

獅隊昨全由先發輪值的投手登板，施子謙先發4局，被擊出4支安打，瑞安是今年第1個出賽的洋投，中繼1局無安打，投出1次四壞球。黃甘霖表示，江辰晏和施子謙調整得都很不錯，進度比預期還要快。

獅隊前兩局6上6下，第3局方昶詠和陳重羽連續安打，先靠著失誤先馳得點，林祖傑再安打追加1分。方昶詠和陳重羽都2安打、1打點。

第4局率先上場的陳鏞基轟出全壘打帶動攻勢，陳重羽高飛犧牲打和唐肇廷安打各下一城，第8局黃恩賜擊出三壘打，方昶詠滾地球換回第6分。

中信對江蘇天馬 3戰全勝

此外，中信兄弟許基宏和蘇緯達擊出全壘打，終場以16：1大勝江蘇天馬，熱身賽3戰全勝。

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