獅游擊區「有解」 林祖傑滴水不漏

統一獅游擊手林祖傑（右）演出雙殺。 （統一獅提供）

〔記者吳清正／台南報導〕27歲的統一獅新人林祖傑，昨天熱身賽游擊守備表現完美，並擊出1分打點安打，獅隊總教練黃甘霖最擔心的游擊區可望有解。

獅隊原本的外野手陳傑憲今年移防二壘，游擊區成為最大的不穩定因素，黃甘霖表示，希望林祖傑和楊家維能扛起重任，而林祖傑昨天的表現讓黃甘霖放心不少。

林祖傑昨7次守備機會都順利完成，包括3次雙殺。黃甘霖表示，林祖傑的接球、傳球一氣呵成，這種穩定的守備可帶給投手安定感，內野中線的游擊對整體防守影響很大，林祖傑若持續穩定演出，會給球隊很大幫助。

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熱身賽游擊守備完美

黃甘霖指出，林祖傑業餘時代有點散散的，但是加盟獅隊後練球、比賽都非常認真。林祖傑則表示，27歲才打職棒，起步比別人晚，沒有時間可以浪費，因此以最積極的態度要求自己。

林祖傑從小內、外野兼修，去年亞運游擊和外野都守過，來到獅隊後專任游擊。他表示，才加盟不到半年，和其他內野手及投手的搭配默契是目前的加強重點。

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