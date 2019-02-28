鄧志偉4月復出 吳桀睿還要等

同天受傷的難兄難弟，鄧志偉（左）可望4月復出，但吳桀睿（右）最快要下半季才能重返球場。（資料照）

〔記者吳清正／台南報導〕去年9月膝蓋受傷的統一獅鄧志偉，目前已開始打擊練習，最慢4月底可復出，和鄧志偉同一天受傷的吳桀睿則最快要到下半季才能重返球場。

獅隊總教練黃甘霖表示，鄧志偉復健很順利，日前開始TEE座打擊練習，只要狀況沒有倒退，最快4月初、最慢4月底復出。

去年鄧志偉8月初上一軍後棒子火熱，出賽30場擊出38支安打，包括7支全壘打、9支二壘打，打下20分打點，打擊率0.373，但9月22日滑壘造成右膝受傷，導致球季提前結束。黃甘霖期待鄧志偉的復出能提供獅隊最需要的長打火力，增加上半季增冠本錢。

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吳桀睿上半季確定報銷

吳桀睿守備時撲接撞傷肩膀，原本獅隊認為可在去年季後賽復出，但是傷勢比預期嚴重，季後開刀修補肩膀韌帶，目前還無法練球，上半季確定報銷。

吳桀睿去年贏得最佳十人二壘手獎，但今年陳傑憲移防二壘，復出後守位要如何安排，黃甘霖表示，現在還沒有去想，只能先顧好上半季的布陣，屆時陳傑憲可能再移防外野。

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