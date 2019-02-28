7個月沒實戰 達比修飆154Km

達比修有（右）暌違191天後復出，熱身賽面對響尾蛇，投1.1局失掉2分1分自責，最快球速飆到約154公里。（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕踏上暌違191天的實戰投手丘，小熊投手達比修有儘管控球不穩，卻令球隊和美媒看到截然不同的他，他也不再靠翻譯，《今日美國》形容這個全新的達比修不僅健康又快樂，也渴望證明自己。

春訓熱身賽才剛開始，在比賽中調整遠比投球內容重要，對達比修更是如此，昨是他本季首戰，對響尾蛇先發1.1局用36球，無安打、無三振，雖丟出4次保送、失2分（1責失），但速球可達94至96英里（約151至154公里）。

受訪撂英文 不靠翻譯

這是繼去年8月19日小聯盟復健賽後的首場實戰，對達比修意義非凡，他獨自以英文受訪，還有些緊張，「我非常興奮，以前會覺得這只是練習賽，但現在，這就像生涯初登板，我已經7個月沒投球，真的很興奮。」

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達比修去年因傷僅出賽8場，創生涯新低，今年春訓大不同，首戰無任何不適，臉上笑容停不了，他透露有了去年經歷，更能活在當下，「我覺得我笑得比過去7年還多。」

「更新版」達比修 活在當下

達比修越來越融入小熊，隊友也明顯感受轉變，覺得他更自在、更有自信，總教練梅登認為他看來更放鬆，且訓練順利、狀況很好。

效力道奇的前田健太昨也是熱身賽首戰，對皇家先發1局，無安打、無保送、無失分、飆2K，最快球速91英里（約146公里），投出完美的第一步。

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