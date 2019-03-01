學長請海涵 宋家豪感動MVP

樂天牛棚要角宋家豪，昨如願以償在台灣球迷面前登板，還收下救援成功和單場MVP。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕在全場7115名球迷歡呼聲中登板，樂天金鷲台灣強投宋家豪昨第9局上場關門，投第一球遭藍寅倫狙擊敲安，接著讓林泓育擊出雙殺打，再解決去年中職年度MVP陳俊秀，收下救援成功和單場MVP，暌違多年再度在家鄉父老面前獻技，他說，「真的很開心，發自內心感動。」

關門成功 被辣妞彩蛋嚇到

奪單場MVP，讓宋家豪意外的是，MVP頒獎後要與LamiGirls熱舞，有些手足無措，他笑說，「之前都是看電視看到其他球員上去跳，這次突然被叫上去嚇一跳。」

賽前宋家豪才點名，想對決郭嚴文、林泓育和陳俊秀，實戰「3取2」如願以償，他表示，剛好遇到自己很想對戰的學長，用直球和滑球對決。藍寅倫抓第一球就敲安，他說，宋家豪直球很快，他不想等球，選擇積極出棒。

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2016年宋家豪以育成選手合約加盟樂天，隔年轉為支配下選手，去年出賽40場拿下5勝3敗6中繼成功、防禦率1.73，成為樂天牛棚要角，苦盡甘來。

雖然成績不俗，也漸獲教練團重用，但宋家豪表示，包括球速和控球在內，還有很多地方需要加強，希望持續求進步，迎接新球季。

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