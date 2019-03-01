舊愛新歡都在 李茲忙著串門子

猿隊新洋投李茲（右）賽前與樂天洋砲惠勒敘舊。 （記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕樂天金鷲與桃猿交流賽首戰，桃猿35歲新洋投李茲跑到敵營休息室串門子、有說有笑，他們到底是什麼關係？

原來李茲2016年曾效力樂天，當時在一軍出賽5場吞3敗、防禦率6.94，球季結束未獲續約，他表示，看到前隊友感到很開心，也談到有哪些教練和球員轉隊。

談天閒聊中，不少樂天球員關心李茲手的狀況還好嗎？主因是2017年李茲右手肘動刀，去年復出在釀酒人3A出賽18場都是後援，戰績4勝3敗、防禦率6.75，22.2局送出17次四壞球保送，控球並不理想，談到近況，他僅說，「還不錯。」昨李茲中繼1局無失分，飆2K，最快球速156公里。

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李茲2011至13年效力韓職LG雙子，累積戰績26勝38敗、防禦率3.51，2013年以188K奪韓職三振王，當時他與富邦悍將洋投索沙多次先發對決。他笑說，兩人是好朋友，不過在場上他就是要打敗索沙。

李茲有4年大聯盟資歷，也打過日、韓職，今年轉戰中職，亞洲職棒經驗豐富。李茲解釋，在美國，打者力量強且很少採短打戰術，在亞洲不同的是短打和戰術多，他說，「來到亞洲投球，我的控球比之前好，實力逐漸進步。」

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