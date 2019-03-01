新聞幕後／樂天為什麼 挑春訓來踢館

樂天金鷲球場本部長川田喜則（右）希望透過交流賽，開發台灣觀光與球迷市場。（記者羅志朋攝）

中職邁入第30年，過去有許多日職球隊來台進行交流賽，今年東北樂天金鷲來台與桃猿交手並不稀有，特別的是，樂天挑春訓期間來台比賽，且有多數一軍主力在陣中，這可是史上頭一遭。

開發觀光與看球市場

樂天球場本部長川田喜則解釋，台日關係友好，每年有很多台灣人到日本東北旅遊，這次樂天首次與桃猿比賽，希望往後兩隊能多交流，並開發台灣觀光和看球市場。

另一個原因，川田表示，台灣氣候和沖繩很像，且打球環境不錯，希望藉這兩場交流賽，讓樂天選手透過比賽調整到位，為了慎重起見，兩個月前就派人來台場勘。

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桃猿副領隊浦韋青透露，其實2013年就與樂天球團接觸，大約半年前雙方開始密切聯繫、開會，最終成形，目前日職洋聯只剩西武還沒交流，希望在戰力和行銷各方面學習日本。

近年來桃猿多次與羅德進行交流賽，三月中將赴日與羅德交手，加上近期對戰樂天、去年春訓赴北海道對火腿，桃猿與日職球隊互動相當頻繁。

「人外有人，天外有天。」桃猿領隊劉玠廷表示，想要進步總要與比自己強的人在一起，不可諱言，台灣棒球不如日本，與外隊多交流對我們是好事。

劉玠廷認為，透過交流賽不只能學習日本的好，也讓別人了解台灣棒球實力和特色，例如樂天在主場左外野觀眾席，有日職唯一走電音風格的應援團，「全猿主場」加油方式很有特色，日方來台能觀摩考察。（記者羅志朋）

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