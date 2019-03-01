國體大悍守70分線 剩下的交給韓杰諭

國立體大韓杰諭（中）面對義守強悍包夾，繳出UBA生涯首張「雙十」成績單。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕107學年度UBA男子公開一級8強賽，尋求衛冕的國立體大，昨再度展現招牌的防守功夫，第三節僅讓對手進帳8分，加上菜鳥「大頭」韓杰諭繳出18分、10籃板，終場以75：69擊敗義守大學，取得4連勝，明日再勝將篤定晉級3月23日在台北小巨蛋展開的4強決賽。

擦亮防守金字招牌

國體大預賽至今共打19場，其中15戰讓對手得分低於70分，強悍防守令對手不寒而慄。主帥桑茂森認為，一直以來球隊文化就是建立在防守，畢竟每位球員在場上的進攻總會有落差，而防守只要態度正確，出錯機率便能降低不少。

「大頭」UBA首度雙十

防守部署到位，進攻也需有人挺身而出，傷後浴火重生的韓杰諭在禁區逞威，繳出UBA生涯首張「雙十」成績單，桑茂森大讚他是陣中大前鋒一時之選。

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韓杰諭在金華國中與陳又瑋、林庭謙皆是備受矚目潛力新星，陳又瑋在南山高中打出名堂，於104學年度HBL助隊稱王；林庭謙赴美證明身價，已獲得NCAA一級曼哈頓大學獎學金，至於韓杰諭在泰山高中期間，連兩年遇到嚴重膝傷，發展不如兩位戰友。

韓杰諭不願就此放棄，在泰山隊友陳俊男熱情邀約下，決定一起至國體大延續籃球路。如今在8強打出身手，陳俊男說：「我雖然平時很愛嗆他，但看到大頭能重回場上並打出好表現，真的很感動。」

8強賽今日休兵，國體大明天將面對尚未開胡的政治大學；19連勝的台灣師大碰上輔仁大學。

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