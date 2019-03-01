政大野蠻遊戲 周桂羽忍得19連勝

台師大隊長周桂羽（中）在場上跟隊友溝通戰術，與後方正在比劃暗號的政大主帥陳子威相映成趣。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕台灣師大昨在UBA男子公開一級8強賽，包括隊長周桂羽攻下20分，團隊共5人得分達雙位數，以83：76氣走政治大學，豪取19連勝，朝冠軍之目標邁進。

周桂羽碰上由前任台師大教頭陳子威領軍的政大，全場受到「一哥禮遇」，不只被嚴加看管，甚至罕見碰上激烈推擠，多次摔倒在地，他選擇忍受對手凶狠對待，不斷提醒自己要冷靜，才能稱職扮演進攻發動機角色，更要證明當初陳子威找他進台師大是正確決定。

值得一提的是，台師大本季破例把隊長重任交給三年級的周桂羽，主帥王志群透露，「我想用隊長職位，讓周桂羽場上、場下都能有責任感，成為領袖人物。」

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周桂羽未讓教練失望，本季出賽19場，場均繳出14.7分、4.1助攻及3.7籃板，至今僅預賽對高師大拿8分，其餘18場得分逾雙位數。他說：「我上季比較注重個人表現，反而忘記團隊，現在擔任隊長，不只要求自己表現穩定，也會十分在意如何幫助隊友發揮。」

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