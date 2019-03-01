健行高承恩 找回該有的模樣

健行科大高承恩（右）與谷毛唯嘉慶祝勝利。 （記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕健行科大射手謝亞軒及菜鳥高承恩，昨天輪流發威，攜手砍進7顆三分球、進帳43分，率隊以84：74擊敗高雄師大，搶下8強賽的第3勝。

謝亞軒本季場均17.2分，為健行得分王，三分球命中率高達44.8％，更是聯盟數一數二的超級射手。他前天面對國體大，三分球僅6投1中，拿到8強賽新低的9分，昨一掃低迷，出手24次中12球，包括3顆三分球，攻下25分。

高承恩10投5中，其中有4記三分球，斬獲18分，擺脫前3場共拿8分的低檔表現。他昔日在HBL為能仁家商固定先發，以凶猛外線火力聞名；本季成為UBA新鮮人，多擔任謝亞軒的替補，預賽階段雖偶有佳作，但整體表現並不穩定。

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謝亞軒在8強賽開打前，提醒高承恩該找回過去射手模樣，高承恩明白現階段工作不只要幫謝亞軒獲得較多喘息空間，也要分擔學長的得分壓力。他說：「我在場上工作除了拚防守，然後就是把握住每次出手機會，替球隊多搶分數，讓謝亞軒有多點休息時間。」

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