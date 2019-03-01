客場1.1局失5分 殷仔破咒卡關

馬林魚投手陳偉殷昨作客大都會，先發1.1局掉5分，魔咒仍未解。（今日美國）

官網︰雙重人格嗎？

〔記者郭羿婕／綜合報導〕去年在主、客場成績兩極化，讓陳偉殷今年春訓熱身賽首戰就被放大檢視，馬林魚昨作客大都會，他先發只投1.1局、掉5分，大聯盟官網報導甚至比喻：「2019年的陳會是雙重人格嗎？」用以形容殷仔在客場持續低迷的表現。

陳偉殷首局對上5名打者被揮出2安、失1分，但也飆出2次三振；2局下遭遇亂流，面對5人次只抓下1出局，又挨3安、失3分退場，並有保送、暴投各1次；接手的左投康利在2出局後遭2分砲襲擊，1分也記在殷仔帳上。

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陳︰對自己要求有點多

陳偉殷投1.1局挨5安，就有3支二壘打，失5分皆為自責分，用了37球，其中23球是好球，終場馬林魚6：14輸球，殷仔承擔敗投。他表示：「距離上次正式比賽已隔一段時間，所以可能對自己要求得有點多，可惜今天沒做好。」

總教練馬丁利指出，陳偉殷陷入球數落後的局面，看起來太想把球控制在邊邊角角，而不是去攻擊好球帶，「讓自己處於球數落後，就會付出代價。」

不過好消息是，陳偉殷去年整季健康，為馬林魚貢獻26場先發，現在更清楚如何保持，他說：「健康方面完全沒問題，我知道怎麼強化並維持肩膀狀況。」

面對久違實戰，陳偉殷努力設法破除「客場症」，教練團也積極幫他找方法，並提醒他在主、客場投球方式要一致。

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