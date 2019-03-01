林子偉再敲安 3打席都上壘

紅襪林子偉昨替補守游擊，3打席都上壘。（資料照，今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕紅襪春訓熱身賽昨兵分兩路，雖單日兩敗，台將林子偉仍有表現，替補守游擊且單場2支1，3打席都上壘；另外，去年美聯MVP貝茲昨也首度在熱身賽亮相，但3打數無安打。

昨天留在主場的紅襪球員迎戰金鶯，林子偉5局上接替主將波格茲，鎮守游擊、打第4棒，5局下登場打擊選到保送，7局下利用對方二壘手守備失誤上壘，第9局再敲二壘打送回1分打點，隨後靠捕手赫南德茲安打，跑回本壘得分，但紅襪終場以6：7飲恨。

至昨役為止，林子偉在熱身賽出賽3場，共8打數敲出4支安打，其中2支是二壘打，打點、得分各2分，狀況維持得不錯。

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隨著熱身賽進行，主力球員陸續上陣，貝茲昨首戰和林子偉同場，擔任先發右外野手、第2棒，單場3支0，包含1次三振，第5局就退場休息，安打尚未開張。

依教頭柯拉的計畫，新球季打算讓貝茲擔綱第2棒，原本的開路先鋒就交給班尼泰迪。柯拉曾說，要讓貝茲在不同位置的能力發揮最大化，班尼泰迪也極具攻擊性和速度，相信他能勝任。

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