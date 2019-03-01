「印」漢第2次登場 朱立人雙響砲

印地安人捕手朱立人才打第2場熱身賽就敲出雙響砲，展現長打火力。（資料照，今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年首度受邀參與大聯盟春訓，印地安人24歲捕手朱立人把握機會，熱身賽才打第2場就「轟」動全場，昨作客釀酒人替補蹲捕，還敲出雙響砲，展現長打火力。

朱立人5局下接替打第4棒的先發捕手培瑞茲，7局上在鮑爾斯2分彈之後上場打擊，敲出生涯大聯盟熱身賽首安，就是1發陽春全壘打；第9局再站上打擊區，再度繳出陽春砲，助印地安人以6：1獲勝。

本季參加大聯盟春訓的台將中，朱立人是唯一捕手，他雖不在印地安人40人名單內，但今年第2次在熱身賽亮相，單場2打數都開轟，肯定令教練團印象深刻，將有更多機會表現。

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印地安人昨主、客場各打1場比賽都獲勝，留在主場對水手的張育成也有表現，8局下代打揮出二壘安打，熱身賽至今出賽5場共8打數，揮出2安都是二壘打，打擊率2成50。

胡智為今先發殺蛇

印地安人今晨4時再戰響尾蛇，又由胡智為先發，他前次也是碰上響尾蛇，先發2局挨4安、掉3分吞敗，江少慶同場中繼1局無失分，今天也待命上陣。

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