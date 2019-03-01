先發投手不夠「崴」 神全首轟空響

富邦悍將游霆崴先發2.1局失5分。（富邦悍將提供）

悍將敗給起亞虎二軍

富邦悍將林益全2打數都安打，包括1發全壘打。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／斗六報導〕富邦悍將林益全昨打出熱身賽首轟，林威廷用三壘打打下2分，但投手群被打出2次大局，終場以4：9敗給韓職起亞虎二軍。

游霆崴先發2.1局失5分

悍將原定由羅力先發，但前天感覺腹肌不適，改由本土先發人選之一的游霆崴上場，投2.1局被擊出6支安打失5分，還有3次四壞球，第7局登板的蔡明晉被擊出6支安打失4分，其他4任投手都沒失分。

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悍將總教練陳連宏指出，游霆崴最大問題是控球，距離球季開打還有3週，將持續觀察他的狀況，目前還有7、8名投手爭取2個本土先發名額。

悍將1局上靠著陳品捷、胡金龍和林益全安打先馳得點，下半局起亞虎馬上用全壘打扳平。第3局起亞虎更連打10人次攻下4分，以5：1超前。

林煜清中繼2.2局無失分，張竣龍、羅嘉仁和倪福德各投1局也沒有掉分，一度穩住場面，並在第4局靠著林益全的全壘打追回1分，但第8局又被打了8人次失4分，比數再擴大到2：9。

林威廷第8局代打敲安，9局上在2出局二、三壘有人時，擊出三壘打清空壘包，悍將仍以5分落敗。

悍將擊出10支安打，火力不算差，不過，陳連宏表示，有不少2好球後站著被三振，打者對於好球區還沒有辦法完全掌握，這需要時間，希望接下來可以掌握得更確實。

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