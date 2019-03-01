加練三壘、游擊 林威廷卡位戰

富邦悍將林威廷擊出2分打點三壘打。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／斗六報導〕富邦悍將林威廷昨對起亞虎二軍的熱身賽2打數都安打，包括1支2分打點二壘打。今年他除了二壘老本行，還加練三壘和游擊，希望爭取更多上場機會。

悍將已打了5場熱身賽，只有林威廷和陳品捷場場出賽，林威廷表示，前幾場打擊手感並不好，昨天終於有比賽的感覺，希望能越來越好。

去年整季都待二軍

林威廷新人球季的2014年就成為先發二壘手，出賽98場，打擊率0.313，16年出賽生涯新高的114場，但在陳品捷和王正棠先後入隊後，上場機會銳減，17年只剩66場，18年更整季都待在二軍。

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為了增加出賽機會，林威廷今年春訓以內野工具人為目標，他表示，以前從沒有守過三壘，2月26日的熱身賽第1次擔任三壘手，讓他非常緊張，但整場都沒有球打過來，還沒有機會驗收三壘守備。

林威廷今年也換背號，把6號讓給以前在中信兄弟穿這個號碼的張正偉，穿回加盟職棒時的64號。他表示，去年穿6號很不順，換回原來的號碼，也要找回剛打職棒的熱情和拚勁。

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