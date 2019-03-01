魏德打板絕殺 勇士傻眼

魏德（左2）雖先挨了記火鍋，但仍撿起球在最後0.8秒拋進絕殺打板三分球。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕本季打完將退休的「閃電俠」魏德，身手依舊不凡，昨在最後0.8秒飆進壓哨三分球，率領熱火在主場以126：125絕殺勇士，令全場球迷熱血沸騰。

「閃電俠」魏德昨飆進壓哨三分球絕殺勇士，開心地與隊友慶祝。（今日美國）

魏德：這就是黑曼巴精神

熱火火力全開，全隊飆進18顆三分球，團隊命中率突破5成，一度取得24分領先，但勇士在下半場甦醒，終場前18秒以4分反超。

關鍵時刻，魏德挺身而出，先在倒數15秒投進三分球，隨後杜蘭特2罰中1，勇士仍有2分領先，最後0.8秒魏德在對手嚴防下，拋進一記神奇的絕殺打板三分球，讓勇士全隊傻眼。

37歲的魏德昨攻下25分、7籃板，他說：「我努力把球投進去，感謝上帝眷顧我，到現在還有些受寵若驚。」這也是他生涯第5度投進絕殺球。

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魏德感性地向對手致意，讓他在生涯最後一季打出如此精采的時刻，他也想起當年被湖人傳奇球星布萊恩絕殺的畫面，「我想起了Kobe，他在洛杉磯時面對我投進那球，那時我想，怎麼可能？感謝上帝讓我知道那是什麼感覺，黑曼巴精神！」

勇士10年未被壓哨球絕殺

值得一提的是，這是勇士10年來首度被投進壓哨絕殺球，前次是2009年，當時的英雄是效力騎士的詹姆斯。

勇士K.湯普森投進7顆三分球，攻下全隊最高36分，杜蘭特29分，當時在魏德身後的杜蘭特說：「他都已經被蓋火鍋了，球也掉了，真的無法想像能在比賽中投進這球。」他表示，自己從中學開始看魏德打球，他不只球打得好，也是很棒的人，是值得尊敬的前輩。

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