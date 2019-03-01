今對決魏德 保羅打趣:別這樣對我

火箭昨迎戰黃蜂，保羅繳出17分、10助攻。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「閃電俠」魏德昨上演絕殺三分球，率熱火以1分險勝勇士，今天熱火作客休士頓迎戰火箭，魏德將與「香蕉船兄弟」保羅交手，兩人對決成為觀戰焦點。

魏德與保羅、安東尼及詹姆斯，過去曾在休季期間同遊巴哈馬，還一同搭乘香蕉船，被外界戲稱是「香蕉船兄弟」。

魏德本季結束後將高掛球鞋，今上午9點迎戰火箭，這也是他生涯最後一次在火箭主場的例行賽對決保羅，保羅說：「聯盟當中很多球員只是隊友或是一般朋友，但我和魏德不一樣，家人彼此熟識，關係很近，很開心與他對決，這次我們最後一次交手。」

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保羅賽後也立刻發了推特，打趣地寫下，「現在好了，魏德，千萬別把這種不講理的狀態帶到休士頓。」

昨火箭迎戰黃蜂，保羅繳出17分、10助攻，哈登進帳全隊最高30分，終場火箭以118：113收下3連勝。近期受到脖子拉傷困擾的哈登說：「我正試圖尋找，跑動同時能移動脖子的方法，這幾場還在找比賽的感覺，但我想我沒事的。」

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