詹姆斯飆分 湖人射鵜鶘止敗

湖人昨擊敗鵜鶘中止2連敗，詹姆斯（左）賽後與隊友擊掌慶賀勝利。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕昨天賽前5戰吞下4敗的湖人，看板球星詹姆斯奮力攻下33分、10助攻，包括終場前31秒投進一記超高難度的三分球，率隊以125：119中止2連敗，戰績回升到30勝31敗，離第八的快艇仍有3場勝差。

離老8快艇 仍有3場勝差

鵜鶘中鋒A.戴維斯僅出賽21分鐘，進帳22分，這也是他自季中喊出想被交易後，第一次造訪洛杉磯。湖人球迷顯然仍抱持高度期待，希望戴維斯下一季能加盟，在賽前介紹時，全場球迷用歡呼聲迎接。對此，戴維斯僅低調回應，「我一點都不在乎。」

兩隊4天前才在紐奧良過招，當時鵜鶘在戴維斯缺陣下仍擊敗湖人。昨湖人扳回一城，攻下22分的庫茲馬表示，「我們想要復仇，畢竟上一場輸得很難看。」

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公鹿險勝國王 戰績獨走

湖人雖勝但史岱芬森卻因左腳食趾扭傷，提前退場，所幸經過檢驗並無大礙，但下一場對決公鹿能否歸隊仍是未知數。

聯盟龍頭公鹿昨出戰國王，兩隊上次交手公鹿大勝35分，但這回卻陷入苦戰，雙方一路糾纏到延長賽才分勝負。公鹿後衛布雷德索攻下32分、13助攻和12籃板，拿下大三元，並率隊141：140險勝，戰績持續獨走。

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