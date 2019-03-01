SBL》拚進季後賽 墊底台銀想逆襲

台銀洋將天使是隊中得分王，近3場有2場得分飆破30大關。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第16季SBL今在桃園巨蛋重燃戰火，下週起所有例行賽都將移師板橋體育館舉行。各隊僅剩約最後10場賽程，墊底的台銀今晚6點出戰達欣，目前距離第6名的季後賽保障席次還有6場勝差，想要逆襲搭上末班車，剩下的比賽有非勝不可的壓力。

最後10場賽程 非勝不可

台銀本季團隊場均82.2分、35籃板和16.3助攻，2分球命中率46.5%、各項數據皆敬陪末座。總教練韋陳明表示，本季受到傷兵影響，球隊可用之兵有限，但上週陳順詳歸隊，戰力提升不少，還曾拉出二連勝，球季尚未結束，拚季後賽仍有機會。

教頭盼 至少勝場數上雙

洋將天使是台銀陣中得分王，近3場有2場得分飆破30大關，昨晚練球，教練團特別針對洋將的跑位和進攻進行演練。韋陳明認為，天使和泰勒都屬於前鋒型的洋將，搭配極佳，但現階段必須增加土洋之間的連結。另外，天使個人主義還是太重，也一直鼓勵他要以團隊至上。

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台銀本季戰績6勝20敗，未來10場比賽至少要拿下7勝，且第6名的璞園必須陷入低潮，才有機會吊車尾晉級。韋陳明說，「打進季後賽必須天助、自助，現階段的態勢對我們很不利，無論結果如何，都希望球隊至少能完成勝場雙位數的目標。」

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