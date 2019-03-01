德國羽球公開賽》王齊麟程琪雅 混雙晉8強

程琪雅與王齊麟今年首度合拍，本週轉戰德國，昨與俄羅斯組合大戰3局勝出。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕超級300系列德國羽球公開賽，台灣雙打好手王齊麟／程琪雅在16強戰登場，對決俄羅斯組合德雷明／狄慕娃，雙方大戰3局，最終「程王配」以21：12、14：21、21：15獲勝，搶下8強門票。

王齊麟（前）搭配程琪雅昨在德國羽球公開賽擊敗俄羅斯組合，挺進混雙8強。（資料照）

王齊麟／程琪雅今年首度合拍，上週在西班牙羽球大師賽開出紅盤，殺進冠軍戰，最後以亞軍作收。本週兩人轉戰德國，首輪先以直落二輕取南韓金昭映／崔率圭。

昨碰上俄羅斯組合，王齊麟／程琪雅首局以21：12先馳得點，不料兩人在次局陷入亂流，以14：21落敗；雙方廝殺進決勝局，戰成13：13後，「程王配」再連拿3分，穩住領先優勢，最終以21：15收下8強門票。

男單部分，尋求三連霸的「台灣一哥」周天成，昨凌晨僅花了37分鐘以21：19：21：12擊敗世界排名第43的中國周澤奇，王子維則遭球王桃田賢斗以直落二拍下。周天成下一戰將遇上世界排名36的香港選手李卓耀，兩人曾交手過1次，當時由小天拿下勝利。

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