亞青3隊友 登板都失手

印地安人胡智為（右二）先發0.1局狂失5分，最終無關勝敗。（美聯社）

江少慶（左）後援1局被敲4安失2分。右為張育成。（中央社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2011年亞青賽並肩作戰的曾仁和、胡智為與江少慶，後來都順利旅美，昨大聯盟春訓熱身賽3人同日登板投球，表現卻不盡理想。

效力小熊的曾仁和，對運動家中繼0.2局被敲4安，另有2保送，狂失6分承擔敗投，小熊3：10落敗，曾仁和熱身賽出賽2場，累積防禦率高達27.00。

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另一戰印地安人7：10不敵響尾蛇，同在印地安人的胡智為、江少慶先後登板，胡智為僅先發0.1局被敲4安，另有1觸身，狂失5分，無關勝敗，江少慶後援1局被敲4安失2分。

雖然慘遭打爆，不過胡智為表示，狀況都在掌握當中，春訓調整分前、中、後期，前期是把控球、位置投出來，之後按照進壘位置、尾勁、球速的順序，慢慢建立起來。

江少慶則說，春訓調整重點是變化球，加強滑球、曲球和變速球，搭配原本具有優勢的直球，希望能提高三振率。

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